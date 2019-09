Un murales sui diritti e la salvaguardia dell'ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAGLIO DI PONella sala riunioni dell'Istituto comprensivo è stato illustrato il progetto che DeltArte, in collaborazione con gli alunni delle terze della scuola media E. Maestri e con l'artista Alessandra Carloni di Roma, realizzerà, sulla facciata della Casa delle Associazioni in piazza Venezia il prossimo fine settimana. Erano presenti alla presentazione una scolaresca con l'insegnante d'arte Roberta Bonvicini, la nuova dirigente Antonella Fogli, l'assessore Alberto Fioravanti e la collaboratrice per la parte operativa di DeltArte, Linda...