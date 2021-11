Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Tornano numeri d'altri tempi e timori che sembravano appartenere al passato: mentre non si arresta la serie di lutti provocati dal virus, con la scomparsa di una 89enne di Rovigo che non era vaccinata e che si trovava ricoverata in Area medica e semintensiva pneumologica a Trecenta, crescono i ricoverati e sono ben 82 i nuovi contagi in appena 24 ore. Una quantità giornaliera che non si toccava da marzo, nella coda della terza...