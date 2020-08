SOCIALE

ROVIGO Un milione per creare posti di lavoro: è l'impegno della Fondazione Cariparo che finanzia progetti di inserimento lavorativo per alleviare la disoccupazione. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere interventi rivolti all'inserimento lavorativo di disoccupati con domicilio o residenza nelle province di Padova e Rovigo, che si trovano in situazioni di disagio economico o sociale. La decisione è stata presa dopo la pubblicazione delle stime dell'Istat, che ha annunciato la perdita di 2 milioni di posti di lavoro a causa della crisi legata alla pandemia. I fondi saranno assegnati previa presentazione di progetti che dovranno individuare lo specifico target di beneficiari in situazione di difficoltà e un chiaro percorso di inserimento lavorativo in collaborazione con aziende e cooperative del territorio. Potranno, a titolo di esempio, essere attivati corsi di formazione e orientamento, tirocini formativi e di inserimento-reinserimento lavorativo o contratti di lavoro, per promuovere l'acquisizione o il potenziamento di competenze utili ad accrescere le opportunità di assunzione. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con l'associazione Cb Lab (www.cblab.co), che si occuperà del monitoraggio dei progetti. Le candidature dovranno arrivare entro il 31 dicembre e potranno essere presentate solo da enti del territorio in possesso di un'esperienza almeno triennale nel settore. Per maggiori informazioni: www.fondazionecariparo.it. «I più a rischio sono i lavoratori meno qualificati, le donne con figli e coloro che operavano in settori che il Covid-19 ha messo a dura prova. La nostra Fondazione, fin dalla crisi del 2008, si è attivata per dare un contributo progettuale e finanziario affinché le categorie più a rischio di disoccupazione potessero ritrovare un futuro, per loro e per le loro famiglie», dichiara il presidente Gilberto Muraro. La Fondazione, dal 2009, ha messo in campo nel settore oltre 23 milioni per le due province. Per la fase post Covid sono stati stanziati 5 milioni.

