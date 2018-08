Un mese di tempo per il check-up della struttura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Trenta giorni di tempo per esaminare il ponte del Bassanello e la passerella ciclopedonale sottostante. L'esperto in grado di valutare lo stato di salute del ponte di viale Porta Po verrà presto reclutato, presumibilmente in settembre, e potrà emettere una valutazione dettagliata e accurata su quali interventi si rendono necessari per la salvaguardia di chi ogni giorno lo attraversa. Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale del ponte del Bassanello, lungo il Percorso Vita, l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Saccardin spiega che si...