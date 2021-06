Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Mer.) «Per As2 serve un manager». L'ha affermato il sindaco Edoardo Gaffeo in merito al rinnovo della governance della società partecipata. L'assemblea dei soci non sarà programmata prima del 20 giugno, el frattempo sarà convocato il comitato di controllo che dovrà indicare i nomi del futuro consiglio d'amministrazione. Il deposito delle candidature è fissata per giovedì 10. Nomine che potrebbero far riemergere il braccio di ferro...