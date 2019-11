Un manager regista del progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dei 500mila euro del progetto per Rovigo, circa 80mila, andranno alla cosiddetta governance, nella quale rientra la figura del manager del distretto. «E la figura centrale, il fulcro di tutta l'azione del distretto, che deve coordinare il tutto, facendo da regista a tutte le iniziative», spiega Vittorio Ceccato, vicepresidente di Confesercenti metropolitana Venezia-Rovigo con delega specifica al Polesine, che non manca di sottolineare «la grande soddisfazione per il risultato di Rovigo nella graduatoria del bando, che conferma la bontà...