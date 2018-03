Un macchinista per due convogli: pendolari in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIROVIGO Due treni in partenza, quello per Verona e quello per Chioggia, ma un solo macchinista a disposizione. Quando, ieri mattina, a Rovigo, Sistemi Territoriali si è trovata a dover coprire questa mancanza di personale, a restare a piedi, in attesa del bus sostitutivo, sono stati i pendolari polesani (e chioggiotti), nonostante che, in realtà, il treno senza conducente fosse quello per Verona.Ma andiamo con ordine. Il treno auto-sostituito, come annunciato nei tabelloni luminosi della stazione, era quello con il numero 6439, in...