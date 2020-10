UNA CITTÀ IN ROSA

ROVIGO Il sole ha baciato il passaggio della Carovana Rosa nel centro di Rovigo. Ieri pomeriggio, con una precisione svizzera, alle 14,30, il Giro d'Italia è transitato lungo le strade del capoluogo polesano. Ad attendere il transito dei ciclisti c'erano almeno 300 persone, assiepate in maniera intervallata dalle norme sul distanziamento sociale lungo le transenne sul Corso, dov'era stato posizionato il traguardo volante. Già alle 7 di ieri mattina i vigili stavano mettendo in campo tutte le misure di sicurezza adottate per questo tipo di evento così particolare. Lungo il Corso, tirato a lucido nei giorni scorsi affinché le telecamere della Rai restituissero al pubblico la migliore immagine possibile della città nei 190 Paesi collegati per la competizione del Belpaese, sono state posizionate centinaia di transenne per impedire alle auto di passare o parcheggiare.

AUTO RIMOSSE

Nonostante gli avvisi dei giorni scorsi, i vigili hanno dovuto rimuovere tre automobili. Qualche disagio in giro non è mancato, visto che poi alle 11 hanno interdetto il traffico anche in altre zone della città e ai principali incroci le code non sono mancate, ma alla fine i rodigini hanno reagito bene. Hanno colto l'occasione per godersi la città in una bella giornata di sole e dimenticare per un attimo il minaccioso spettro del Covid. Intorno alle 14, uomini, donne e bambini, ben distanziati tra loro, con la mascherina ben appoggiata sul volto, hanno atteso il passaggio del Giro con grande emozione. Un piccolo gruppetto di ragazzini osservava con ansia l'orizzonte, con la speranza di intravedere i primi ciclisti sfrecciare sul Corso del Popolo. Sporgendosi con il busto oltre le transenne per scorgere l'arrivo del gruppo di testa, discutevano tra di loro su chi fosse il migliore tra l'italiano Vincenzo Nibali e l'attuale maglia rosa Joao Almeida. In appena un paio di minuti il compatto gruppo è sfilato sul viale principale della città, dove la folla li incitava a tenere il passo per il tratto finale di appena 80 chilometri in terra euganea.

LE FOTO RICORDO

Finito lo spettacolo, ordinatamente sono tutti andati via, alcuni guardando le foto scattate sul telefono per immortalare lo storico evento. Le transenne sono state rimosse in breve tempo e la città è tornata alla sua ordinarietà. «A rendere possibile tutto questo è stato il grande lavoro svolto dalla Polizia Locale. Hanno compiuto una vera impresa e il loro impegno va evidenziato», ha detto l'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello. «Un ringraziamento all'organizzazione del Giro, che ha scelto Rovigo per un appuntamento importantissimo - ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo - Sono giorni complicati, ma cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo. Sono contento che la città stia rispondendo, abbiamo messo in piedi un'organizzazione che consentirà la fruizione in maniera serena e tranquilla e sarà un momento di sport straordinario». «È stata una grande emozione e sono onorata di averlo potuto vedere nelle vesti di assessore allo Sport. Passaggio veloce, ma significativo, che ha comportato una organizzazione perfetta, grazie a un piano di sicurezza ben curato in ogni aspetto», ha aggiunto Erika Alberghini.

Alberto Lucchin

