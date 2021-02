L'EPIDEMIA

ROVIGO L'onda del contagio cala, ma non quella della polemica legata alla presenza di operatori che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo, risultando positivi insieme a ben 30 dei 34 ricoverati. Già venerdì il virologo Roberto Burioni ha gettato benzina sul fuoco con un tweet parlando di «inaccettabile vergogna dei sanitari che rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro pazienti». Secondo il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della federazione degli ordini del Veneto Francesco Noce, «gli operatori che non si vaccinano dovrebbero essere adibiti a ruoli amministrativi o sospesi».

NODO TRASFERIMENTI

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella spiega che la proposta «di spostare il personale non vaccinato ad impieghi amministrativi non è applicabile per una questione di ruolo e inquadramento: stiamo valutando se fare redigere, dal medico competente dell'Ulss, un certificato di inidoneità temporale per spostare il personale laddove il contatto con i pazienti sia minore. Dove non possibile, l'operatore continuerà a lavorare nel proprio reparto».

IL BOLLETTINO

Ieri, intanto, le nuove positività di giornata sono risultate appena 9, una quantità che non si vedeva da mesi, e le 47 guarigioni hanno fatto scendere i polesani attualmente positivi a 894. Tuttavia, sono ben cinque gli ulteriori decessi Covid, uno solo di una persona ricoverata, una 89enne che era in Malattie infettive a Rovigo, con il totale che sale a 394. E aumentano ancora i ricoveri, da 75 a 77, anche se solo 8 in Terapia intensiva.

FOCOLAIO IN OSPEDALE

La risalita dei ricoverati è dovuta proprio al focolaio scoppiato nel reparto di Geriatria e che continua rinfocolare anche il dibattito innescato dalla constatazione che i quattro operatori del reparto trovati positivi, due infermieri e due Oss, non avessero voluto sottoporsi al vaccino. Non casi isolati, perché nel reparto che accoglie i pazienti più anziani, tendenzialmente pluripatologici e quindi estremamente esposti al Covid, ben 8 infermieri su 24, un terzo, non hanno aderito alla campagna vaccinale e addirittura 8 dei 12 Oss, i due terzi del totale. Dei 36 operatori della Geriatria, quindi, il 44,5% non è stato vaccinato. Le prime due positività sono emerse proprio il primo febbraio. Cinque giorni dopo erano salite a 22, mentre alle 10 di ieri erano arrivate a 30 su 34 degenti ricoverati in Geriatria il primo febbraio. Di questi, 27 sono stati trasferiti in Area medica a Trecenta, due in Malattie infettive a Rovigo e uno, invece, a Montagnana.

CAMPAGNA VACCINALE

Per quanto riguarda il basso tasso di adesione alla campagna vaccinale dei lavoratori del reparto, l'Ulss rimarca che «sono stati condotti due incontri il 20 e il 21 gennaio per parlare del vaccino, della sua efficacia e della non pericolosità, col personale». Il nodo centrale è che non vi è obbligatorietà nella vaccinazione e che quindi, giuridicamente, la scelta di chi non si è voluto vaccinare non sembra attaccabile. Sulle motivazioni che hanno spinto un numero così cospicuo di infermieri e Oss della Geriatria a non vaccinarsi non vengono forniti dettagli, «l'azienda non può rendere pubbliche scelte che attengono alla riservatezza», nemmeno dopo che Fp Cgil e Uil Fpl sono intervenute con decisione per rimarcare che non si tratta di no-vax, ma che dietro vi siano valutazioni di diversa natura. «Non ho mai detto rimarca Compostella - che la causa del focolaio in Geriatria siano gli operatori non vaccinati. Dico che, se avessero fatto il vaccino, verosimilmente non avrebbero contratto la patologia e avrebbero garantito sicurezza a se stessi, ai propri familiari e propri cari e alle persone che assistono. Continuo a ripetere come gli operatori sanitari e ospedalieri abbiano il dovere etico e deontologico di garantire la sicurezza delle persone che assistono, soprattutto nel caso di soggetti fragili, come gli anziani». Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, prosegue lo stallo dovuto alla scarsità di dosi disponibili. Ieri ne sono state somministrate solo 330, con il numero di quanti hanno ricevuto la prima somministrazione che oltrepassa quota 8mila, il 3,5% dei polesani, mentre quello di chi ha ricevuto la doppia inoculazione, completando l'immunizzazione, resta ancora sotto quota 7mila.

Francesco Campi

