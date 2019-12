Un'indagine sulla disabilità e il ruolo delle famiglie

IL PROGETTO

ROVIGO Disabilità in Polesine, dimensioni del problema e possibili soluzioni. Sono un migliaio le famiglie che fanno parte del nuovo percorso dedicato alla disabilità attivato dall'Ulss 5 in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Zancan.

L'INDAGINE

Attraverso questo studio ci si propone di contattare le persone e le famiglie che affrontano quotidianamente i problemi della disabilità, attraverso la compilazione di un questionario per capire quanto i servizi erogati siano adeguati e quali risposte potrebbero essere migliorate. Si guarda cioè alla situazione attuale e futura e soprattutto a come potranno essere sviluppate soluzioni di vita indipendente dalle famiglie. L'indagine affronta problemi molto delicati e non facili, spesso sofferti, ed è volta a individuare soluzioni sostenibili e accessibili, cioè alla portata di tutti, anche di chi non ha capacità economiche per affrontare una vita autonoma. Lo studio approfondisce anche il tema del passaggio dal durante noi al dopo di noi, per affrontarlo valorizzando le capacità dei servizi, delle famiglie, degli enti no-profit e del volontariato. In particolare, gli obiettivi dello studio sono aggiornare le conoscenze sulle condizioni di disabilità (non legata all'invecchiamento) nei territori di Padova e Rovigo e sui servizi presenti nei territori; comprendere meglio i bisogni delle famiglie e delle persone con disabilità, approfondendo le positività e le criticità, le caratteristiche e le capacità attuali dell'offerta pubblica e privata no-profit (servizi residenziali, assistenziali, educativi) a favore delle persone con disabilità. Conoscere, inoltre, la domanda potenziale di risposte di vita indipendente e confrontare diverse soluzioni di vita autonoma e la loro sostenibilità economica.

