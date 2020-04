ECONOMIA

ROVIGO Un disastro sanitario ed economico. Il Coronavirus rischia di mettere seriamente in ginocchio il commercio polesano. L'indagine condotta da Cna di Rovigo e del Veneto fa emergere numeri allarmanti. L'analisi si è concentrata a livello provinciale sulla perdita di liquidità e la capacità di autofinanziarsi delle imprese. Il Polesine vive in una condizione di estrema sofferenza e c'è stata una pesante riduzione della liquidità: il 63% delle imprese denuncia una riduzione di oltre il 50% della propria disponibilità di denaro. A fronte di questa pesantissima situazione, le imprese della provincia di Rovigo guardano agli istituti di credito come il principale riferimento per rinascere e, infatti, circa il 45% delle aziende ricorrerà alle banche per finanziarsi nuovamente.

RICORSO AL CREDITO

La Cna di Rovigo ha portato avanti l'Osservatorio sullo stato di salute delle piccole e medie imprese polesane insieme a Cna del Veneto, per monitorare l'andamento delle aziende durante il lockdown. «Lo studio mette in risalto un dato chiaro: serve liquidità alle imprese. Le banche devono sostenere il tessuto economico e questo deve avvenire in tempi rapidi - sostiene Matteo Rettore, direttore di Cna Rovigo - La nostra associazione è a disposizione delle imprese per affiancarle in questo difficile momento: abbiamo aiutato le aziende nell'accesso alla cassa integrazione e affiancato quasi mille imprese polesane per richiedere il bonus una tantum da 600 euro e ora con il confidi Sviluppo Artigiano possiamo sostenere le imprese che chiedono liquidità».

LE PROPOSTE

Il numero uno provinciale rilancia: «Siamo molto preoccupati per la situazione - ammette Rettore - Vogliamo fare tre proposte: la prima è la riapertura delle imprese quanto prima, rispettando i protocolli di sicurezza e favorendo le ditte familiari; la seconda è un patto con le banche per il sostegno all'economia reale delle piccole imprese. Il terzo è un appello: dobbiamo fare presto, le imprese rischiano di non aprire piùà la serranda».

IL DATO REGIONALE

La panoramica regionale è inquietante. Secondo l'Osservatorio di Cna Veneto in un mese, dal 12 marzo al 13 aprile, in Regione si è perso il 4,4 per cento del Pil annuale, pari a oltre 6,5 miliardi di euro.

CHIUSURA OBBLIGATORIA

Un risultato a cui si arriva sommando le perdite derivanti dalla chiusura obbligatoria della gran parte delle attività commerciali al dettaglio e servizi alla persona (1,3 miliardi di euro persi), con l'entrata in vigore del Dcpm del 22 marzo che ha chiuso moltissime attività produttive e interrotto i cantieri delle costruzioni. Vanno poi aggiunte le chiusure volontarie di almeno 38mila aziende alle prese con carenza di ordini e forniture, ma anche per senso di responsabilità verso i propri dipendenti (1,2 miliardi di euro sfumati).

FATTURATI IN PICCHIATA

Si tratta di stime prudenziali, poiché la grande maggioranza delle imprese che attualmente lavora segnala perdite importanti di fatturato, che si aggirano mediamente intorno al -30 e -40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato mitigato, solo in parte, dal 15% delle imprese che si è attrezzato per le consegne a domicilio, in gran parte nella ristorazione.

PIL IN CADUTA LIBERA

Durante la pandemia Coronavirus, lo stop dal 12 marzo al 13 aprile ha interessato circa 276mila aziende venete (quasi due terzi del totale delle attività imprenditoriali) e coinvolto 1 milione e 200mila addetti (6 su 10). Dall'inizio dell'emergenza, due terzi delle aziende ha visto ridursi gli incassi di oltre il 50%, meno di una su cinque ha riscontrato riduzioni inferiori al 20%. Le più colpite sono le imprese di servizi. Le previsioni delle imprese sull'evoluzione della situazione a breve termine rileva circa il 60% di pessimisti su un miglioramento della condizione di lavoro delle imprese nel breve termine. A fare ricorso alla cassa integrazione è stato l'82% delle imprese con dipendenti, a cui si potrebbe aggiungere un ulteriore 16% che pensa di farne ricorso a breve. Il 50% ha messo in ferie tutti o parte dei dipendenti, mentre il 10% ha attivato lo smart working e il 14% lo farà a breve.

Alessandro Garbo

