L'OMAGGIO

ROVIGO Un concerto per ringraziare tutto il personale medico e infermieristico, impegnato in tutti questi mesi nel fronteggiare il Covid-19. Questa l'idea del direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Antonio Ferdinando Compostella, che ha portato all'organizzazione dell'evento. Oggi, alle 18, nella hall di entrata dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, avrà luogo il concerto del coro Vox Harmonica. Hanno dato il loro appoggio a questa iniziativa le associazioni Lilt (Lega contro i tumori), Bandiera Gialla e il conservatorio statale di musica Francesco Venezze. Molto suggestiva la locandina scelta per questo evento speciale: un paziente, completamente nudo, molto simile ad uno dei tanti quadri raffiguranti Gesù, sorretto da medici e infermieri, tutti con mascherina e visiera protettiva, nell'atto di soccorrerlo.

IL CORO

Il coro Vox Harmonica promuove iniziative volte al raggiungimento del benessere individuale e collettivo, nel fare musica d'assieme. È' diretto da Sara Magon, musicista e dipendente dell'azienda socio-sanitaria rodigina. Istituito nell'autunno del 2018, su proposta dell'unità operativa complessa di Oncologia diretta da Cristina Oliani e promosso dalla sezione provinciale Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, presieduta da Maria Iside Bruschi, ha lo scopo di integrare, attraverso la musica, professionisti dell'azienda Ulss 5 Polesana, assistiti, volontari, amici e collaboratori esterni, con l'obiettivo di favorire le relazioni tra persone vari livelli. «E' una realtà che fa onore alla nostra azienda - sottolinea Compostella - e che in poco tempo ha saputo raggiungere livelli davvero importanti nel campo musicale».

