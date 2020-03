ECONOMIA

ROVIGO Gli scenari economici della pandemia del Covid-19 sono due, ma tutto dipende da quanto tempo ancora durerà. Il rodigino Mauro Andriotto, docente di economia alle università Bocconi di Milano, di Pisa e di Ginevra, tra i più grandi esperti internazionali di cryptovalute e uno degli undici italiani scelti come giurato dell'Eic Accelerator che deciderà sulla distribuzione di fondi europei alle imprese per un totale di 819 milioni di euro, dopo la sua previsione del crollo della Borsa, 15 giorni fa, analizza le ipotesi finanziarie mondiali future.

I DUE PANORAMI

«C'è lo scenario roseo che prevede tra pochi mesi l'economia di nuovo ruggente, con i consumatori che uscendo dal lockdown correranno per soddisfare la domanda repressa, investitori che si affretteranno a ricomprare le azioni sottovalutate e le imprese che recupereranno grazie all'iniezione di denaro pubblico. E c'è lo scenario spaventoso che prevede un'altra Grande depressione, che cambierà tutto, per cui occorrerà un decennio prima di recuperare - spiega il professor Andriotto - non credo a nessuno dei due: in verità, nessuno sa quale sarà la direzione dell'economia, perché nessuno sa come andrà a finire la pandemia. Certamente la Banca centrale europea dovrebbe essere maggiormente pronta a contrastare gli effetti negativi di questa crisi, senza troppi tentennamenti come abbiamo visto in questi giorni. Goldman Sachs, tra le più grandi banche d'affari del mondo, stima che il Pil italiano calerà del 12% circa nel 2020, con un aumento importante del deficit e della disoccupazione. Continuo a sostenere che la dimensione temporale del lockdown sia il fattore più importante da considerare, perché il danno economico cresce, giorno dopo giorno, in modo esponenziale».

L'OPINIONE

Al momento la discesa economica «è stata brusca e ripida, in termini di perdita di posti di lavoro, reddito, profitti e ricchezza, ma è probabile che anche la risalita sia ripida. Almeno inizialmente, mano a mano che le aziende e i lavoratori torneranno a essere operativi, gli investitori torneranno sul mercato, nel brevissimo periodo il recupero sarà sostenuto. Dopo questa breve ondata, i progressi rallenteranno e gli effetti a lungo termine della crisi diventeranno più chiari. Al termine della chiusura totale, i consumatori che sono rimasti rinchiusi a casa si precipiteranno fuori per rifornire i loro scaffali, concedersi un pasto al ristorante e un nuovo vestito o un paio di scarpe, ma anche se tutta quella domanda repressa venisse soddisfatta, la spesa non sarà paragonabile a quella di febbraio».

CAMBIO DI STILI DI VITA

Sull'economia internazionale impatterà anche il risvolto dei comportamenti sociali causati dalla pandemia del CoronaVirus. «Fino a quando non sarà disponibile un vaccino, alcune persone saranno riluttanti ad andare ovunque ci sia un gran numero di persone stipate in piccoli spazi, che si tratti di un aereo o di un treno o di un teatro o di un palazzetto dello sport - prosegue Andriotto - il ritorno al lavoro sarà graduale, con precedenza alle aziende che possono operare in modo da consentire a lavoratori e clienti di tenersi a distanza, i consumatori saranno più cauti e daranno la priorità non solo al reintegro dei risparmi impoveriti, ma anche alla costruzione di un cuscinetto finanziario. Inoltre, ciò che è vero per le famiglie è vero anche per le imprese, che non saranno immediatamente propense a procedere con gli investimenti pianificati. Negli ultimi anni i regolatori e le economie mondiali hanno lasciato gonfiare un'altra bolla del credito a troppa poca distanza dall'ultima. Ora la riduzione della leva finanziaria sarà inevitabile e con essa scomparirà l'economia costruita su quel debito. Ciò non è del tutto negativo, ma probabilmente non ci sarà un pieno recupero nel brevissimo periodo e ci vorranno diversi mesi prima di riuscire a risalire la china».

Alice Sponton

© RIPRODUZIONE RISERVATA