PORTO VIRO

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus It's time to talk, nel corso della settimana sono state ospitate in città le classi quinte delle scuole primarie di Cardiff (Gran Bretagna), Rio Major (Portogallo) e di Pescara. Docenti e studenti hanno preso parte al programma predisposto dall'istituto comprensivo cittadino, che hanno riguardato la didattica, ma anche attività ludico-ricreative come la visita a Venezia e del territorio del Parco, i laboratori d'arte in tema carnevalesco e di cucina, e alcuni incontri con le realtà sportive locali. Da un punto di vista simbolico, molto bella la scelta di mettere a dimora, tutti insieme, un albero nel parco Arcobaleno adiacente al piazzale del mercato. La pianta scelta, infatti, è un frassino e in molte tradizioni simboleggia la fecondità. Ad accogliere gli studenti di Cardiff, Rio Major e Pescara, i ragazzi delle quarte dell'istituto comprensivo che hanno intonato due canzoni che richiamano la bellezza e l'utilità degli alberi per l'ecosistema, mentre l'iniziativa è stata promossa dal Gruppo Iniziativa per l'Ambiente. Invitati dal presidente Vincenzo Mancin e dai volontari del gruppo Germano Benizzi e Andrea Tiengo, oltre alla coordinatrice del progetto Erasmus Carla Silvana Ballarin e da Elisabetta Battiston dell'istituto comprensivo, a turno le insegnanti e i ragazzi muniti di paletta e con le mani hanno messo prima il terriccio e poi la terra, quindi hanno innaffiato abbondantemente l'alberello, ed infine con il cacciavite hanno apposto una targa a ricordo della giornata.

E. Gar.

