Una storia lunga più di 500 anni. La fiera di Rovigo risale infatti al 1482, per la precisione al 12 agosto, al giorno esatto in cui Rovigo passò sotto il dominio della Serenissima.

La fiera del capoluogo rodigino fu per molti secoli una delle più importanti del Veneto. Il terreno del Polesine, ricco di pascoli, era ideale per l'allevamento di bovini e cavalli, noto su mercato proprio per le razze selezionate.

La data d'inizio della fiera nel corso degli anni venne più volte spostata per permettere ai contadini di coltivare in tempo i loro prodotti. Nel 1595 l'inizio del tanto atteso evento fu fissata al 20 ottobre, con inizio alle ore 20 e della durata di otto giorni. Le botteghe erano poste in mezzo alla piazza e sotto i portici, mentre il mercato di bovini ed equini avveniva nel prato della Fiera, fuori porta San Francesco. All'interno delle barche ferme in Adigetto si esponevano invece i vitelli. Gli espositori pagavano una gabella per gli spazi occupati, gli introiti dei quali erano utilizzati per lavori di pubblica utilità.

Le manifestazioni legate all'opera si svolgevano al teatro Sociale e costituivano grande attrazione. E in effetti l'opera, espressione culturale cui i rodigini sono sempre stati particolarmente appassionati, divenne il richiamo per le popolazioni polesane e venete che con l'occasione, approfittavano del mercato.

Nel 1669, per favorire il commercio del bestiame, fu istituito il mercato franco, che per molti anni si svolse l'ultimo martedì di ogni mese. Un martedì senza dazi né gabelle. Dal 1822 si svolge dunque il primo martedì di fiera, il famoso marti franco.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA