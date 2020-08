ANIMAZIONE ESTIVA

ROVIGO Ha chiuso il primo mese di attività l'animazione estiva E state Multisport organizzata dal comitato territoriale Uisp (Unione Italiana Sport per tutti) a Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo, Gaiba e Ficarolo. Per i ragazzi le attività proposte sono state molteplici: come spegnere un incendio, prendersi cura degli amici a quattro zampe, vogare con la pagaia lungo il Canalbianco o sperimentare lezioni di yoga educativo.

LABORATORI E SPORT

«Le attività sono state organizzate dai vari coordinatori sopratutto in ambito ludico-motorio e laboratoriale ha spiegato la referente Uisp Elisa Ravarotto - Sono state proposte anche attività extra».

A Villanova del Ghebbo i ragazzi, grazie al Comune e all'associazione Canoa Trek Cose in Comune hanno fatto una escursione in canoa lungo il Canalbianco con l'istruttore Luca Marcello, partendo dall'attracco di Pincara.

Al centro estivo di Villadose, sotto la guida di Alessandro Picelli e di Andrea Previato, i ragazzi hanno imparato cosa sia l'antincendio e come domare le fiamme con un estintore.

Con l'educatrice cinofila Milene Baccaglini di Happypet di Gavello i piccoli hanno appreso come conoscere e farsi amare e rispettare dagli amici a quattro zampe. L'esperienza artistica all'interno del festival di street art Deltarte ha permesso ai partecipanti di apprendere con l'artista Daniele Tozzi alcune tecniche particolari di pittura.

YOGA EDUCATIVO

A Rovigo, a Villanova del Ghebbo e a Villadose l'istruttrice Elisa Ravarotto ha tenuto il corso di Yoga Educativo una buona pratica che permette di sviluppare le potenzialità del bambino o del ragazzo aiutandolo a sentirsi più sereno.

Altre informazioni alla sede del Comitato allo 0425.417 788.

