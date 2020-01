«Un errore: perdiamo solo fondi e un luogo di programmazione»

IL PROBLEMA

ROVIGO Cancellare il Consvipo sarebbe un errore perché non solo costituisce la regia per i futuri investimenti sul Polesine, ma anche porterebbe a perdere subito diversi milioni di euro all'orizzonte per la provincia.

Ne è convinto Angelo Zanellato, che per nove anni ha presieduto il Consorzio e ora guarda dall'esterno cosa sta accadendo. E non nasconde la preoccupazione. «Per i fondi nazionali, regionali eccetera, occorre avere progetti e fare rete dei Comuni, soprattutto i piccoli, in modo da partire prima di tutti, altrimenti quando si mettono in moto le grandi realtà, poi ottieni nulla. Per questo è necessaria una cabina di regia autorevole per coordinare, dialogare e fare sintesi delle realtà del territorio. A questo può servire il Consvipo e a molto altro».

AREA VASTA

Zanellato apre una serie di altri esempi. «Il presidente di Confindustria regionale, Enrico Carraro, vuole rafforzare e ampliare la Pa-Tre-Ve allargando l'area vasta. Il sottogretario Pierpaolo Baretta sostiene tale idea. Va affrontata, così, la portualità in modo diverso su tutto l'Alto Adriatico. Ci saranno luoghi nei quali tutto ciò si discuterà e il Polesine come ci potrà ragionare? Chi andrà a quel tavolo? Unindustria che è sbilanciata su Venezia? La Camera di commercio idem? Il Comune di Rovigo? la Provincia? L'amico dell'amico? Sarebbe meglio un soggetto rappresentativo e autorevole, quale il Consvipo. Non si discute di asfaltare strade, ma di governo del territorio, sono temi ampi dalla logistica al turismo, all'ambiente eccetera».

Il Consvipo dovrebbe avere un volto diverso, però. «Certo, va rimodernato pur tutelando le professionalità e i posti di lavoro che ha, ma deve essere capace di affrontare il confronto con grossi soggetti per poi gestire le attività del territorio, per evitare che solo alcuni comuni o zone possano avere vantaggi, perché i benefici siano per tutti. Ci sono per esempio le nuove attività come Amazon e il centro turistico all'ex centrale a Porto Tolle. Oltre duemila addetti con l'indotto ad Amazon, 400 al centro turistico. Questi ultimi dovranno almeno sapere una lingua, l'inglese: qualcuno sta programmando con le scuole in proposito? Chi lo fa: la Provincia? Rovigo? Adria? Porto Tolle? Sono ragionamenti che necessitano di un luogo aggregativo dove enti, sindacati, associazioni di categoria e via dicendo, insieme discutono».

Zanellato lancia poi un allarme. «Il decreto Crescita ha chiuso i conti dei Patti territoriali al 31 dicembre scorso. Dalle conoscenze che ho, so che ci sono circa 60 milioni e forse più non impiegati in Italia. Questi soldi saranno redistribuiti tra i soggetti attuatori dei Patti ancora operativi, non sui territori. Qui c'era il Consvipo e visto che ce ne sono ancora dieci o quindici di tali soggetti, diciamo che come minimo il Polesine potrebbe ricevere altri quattro milioni. Se il Consvipo chiudesse, non ce li darebbero».

FUTURI INSEDIAMENTI

L'ex presidente porta ulteriori aspetti. «Ci sarà la Zls. Chi coordinerà i fondi? Chi verificherà gli insediamenti privati che li utilizzeranno? Non possono essere Unindustria e Camera di commercio. Il Consvipo lo può fare, visto che il ministero dello Sviluppo ha definito il Consvipo il più efficace dei gestori dei fondi dei Patti di tutta Italia».

Per affrontare la questione economica della sua autosufficienza, Zanellato ha una proposta. «Visto che Polesine Tlc e As2 si reggono benissimo, fanno progetti, investimenti e danno servizi, il Consvipo le può coordinare per agire in modo capillare e qualificato, nessun altro potrebbe farlo e in questo modo anche il Consvipo stesso si reggerebbe. Se le cose non vanno, si cambiano, non si buttano, perché altri luoghi di programmazione e valutazione oggi non ne abbiamo».

Luca Gigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA