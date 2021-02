A Rovigo è pronto a nascere l'Emporio Alimentare per le famiglie in difficoltà economica. Lo annuncia Davide Sergio Rossi, presidente dell'associazione Bandiera Gialla, una tra le più attive in questo periodo di emergenza sanitaria. Si tratta di un progetto che vede coinvolti Centro servizi volontariato, Polesine Solidale e Comune. Il tutto è reso possibile grazie ad importanti donazioni da parte di ditte rodigine. «Negli ultimi giorni del 2020 la Breviglieri Srl ci ha donato 2.250 euro che, unitamente al 5x1000 accreditatoci, ci ha permesso di effettuare circa mille spese solidali per numerose famiglie in difficoltà di Rovigo, ma anche del resto del Polesine». Un contributo ancora maggiore è arrivato lo scorso mese dall'Irsap di Arquà Polesine. «Agli inizi di gennaio un'altra ditta polesana ci ha dato attenzione ed aiuto - prosegue Rossi - Il gruppo Irsap Spa ci ha infatti elargito 15mila euro per aiutare Bandiera Gialla a crescere ed espandersi ulteriormente. Nel prossimo futuro, infatti, di comune accordo con Csv, Rovigo Polesine Solidale e Comune di Rovigo, verrà dato vita a un grande progetto per la nostra città e il Polesine tutto. Si tratta del primo Emporio Solidale Indiretto, che ci permetterà di effettuare un importante salto di qualità e di concretezza, nell'aiuto e sostegno alle famiglie in difficoltà della nostra provincia. Le importanti disponibilità che ci ha accreditato l'Irsap verranno infatti investite nell'acquisto di celle frigorifere e attrezzature, per l'apertura dell'Emporio Alimentare di Rovigo. Un grazie di cuore al Gruppo Irsap, che ci ha avvicinato e reso partecipi di grandi ed impegnative attenzioni.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA