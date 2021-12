PANDEMIA

ROVIGO Una pausa nella crescita dei ricoveri, ma purtroppo, dopo una tregua durata cinque giorni, si registra un nuovo decesso ascrivibile al Covid, oltre ad altri ben 121 contagi. A spegnersi è stato un 86enne di Adria, che si trovava ricoverato nell'ospedale di comunità Covid di Trecenta e che si era vaccinato. Non faceva parte del gruppo di sette pazienti che si erano contagiati nel cluster dell'ospedale di comunità di Adria, tuttavia, oltre all'età avanzata, aveva anche rilevanti patologie pregresse. Si tratta della 563esima vittima polesana del virus, la quarta di questo primo scorcio di dicembre, un dato purtroppo in linea con quello della prima decade di novembre, che ha avuto un bilancio finale di ben venti vittime.

OSPEDALI

Non solo, ma in questo momento tutti gli altri indicatori hanno valori superiori rispetto al mese scorso. Perché i ricoveri hanno avuto una crescita repentina arrivando a quota 66. Stesso livello di giovedì, quindi con un ingresso in più, considerato che un paziente si è spento. E si tratta, purtroppo, di un paziente in area critica, ricoverato in Unità di Terapia intensiva coronarica all'ospedale di Rovigo, la cui positività è stata accertata al momento del ricovero, apparentemente dovuto a un'altra causa. Restano 5, invece, i ricoverati in Terapia intensiva al San Luca, mentre salgono a 37 quelli in Area medica e semintensiva pneumologica al quarto piano di Trecenta, scendono a 7 quelli in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo e restano 15 i pazienti nell'ospedale di comunità Covid sempre al quarto piano del San Luca. Una situazione che diventa sempre più complessa da gestire, non a caso da ieri è partita una profonda riorganizzazione dell'ospedale di Trecenta.

POSITIVITÀ

Intanto i contagi continuano a mantenersi altissimi. Nel rapporto della Fondazione Gimbe, relativo alla prima settimana di dicembre, la provincia di Rovigo è al quindicesimo posto in Italia per il numero di nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, ben 273. Davanti ci sono Trieste con 694, Bolzano con 651, Treviso con 467, Padova con 405, Vicenza con 391, Venezia con 390, Rimini con 379, Gorizia con 377, Imperia con 367, Pordenone con 365, Forlì-Cesena con 356, Ravenna con 299, Aosta con 276 e Belluno con 276. Nei primi dieci giorni di dicembre le positività riscontrate in Polesine sono state ben 745. Delle 121 nuove positività di ieri, 85 sono state accertate in persone già poste dal Sisp in quarantena. Per effetto delle 51 nuove guarigioni, i polesani attualmente positivi si attestano a 1.299, mentre sono 2.685 quelli in isolamento domiciliare. Stabili a 19 le positività nelle Rsa.

Il bollettino del 10 dicembre 2020 riportava 112 nuove positività, due decessi, 118 ricoverati, 15 dei quali in Terapia intensiva Covid a Trecenta e 2.300 persone in quel momento positive, oltre 200 delle quali nelle Rsa.

Sul fronte dei vaccini, in attesa della definizione delle modalità per le somministrazioni pediatriche, alla platea dei circa 12mila bambini fra i 5 e i 12 anni, giovedì sono state inoculate ben 2.736 dosi, delle quali ben 220 sono state prime dosi a persone che hanno scelto di vaccinarsi. Le terze dosi sono arrivate a 43.707, con una copertura del 45,9% dei potenziali vaccinabili.

Francesco Campi

