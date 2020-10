ISTRUZIONE

ROVIGO Una nuova opportunità per ottenere un riconoscimento internazionale su una materia, l'inglese , sempre più importante per una formazione in linea con le richieste del mondo attuale.

È quella offerta ai propri studenti dall'Iss Edmondo De Amicis di Rovigo, che è diventato ufficialmente un centro di preparazione per le certificazioni d'inglese Cambridge Assessment' English, ente certificatore della conoscenza della lingua inglese a livello globale in collaborazione con il Centro Autorizzato Cambridge di Rovigo.

PRIMO ISTITUTO

Il De Amicis ha ricevuto la Targa ufficiale ed è il primo istituto del capoluogo ad avere questo riconoscimento, grazie agli sforzi della scuola e all'attenzione alla formazione dei ragazzi da parte di tutto il corpo docente che da anni organizza corsi di preparazione per i certificati di livello Preliminary B1e First B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

IL RICONOSCIMENTO

Un percorso didattico che, integrandosi con i programmi ministeriali, fa crescere il livello di padronanza dell'inglese degli studenti, dai primi passi fino all'eccellenza. La scuola rodigina, data la qualità dell'insegnamento della lingua inglese, è riuscita così ad ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale.

