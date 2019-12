Un consorzio assicurativo per i danni in agricoltura

AGRICOLTURA

ROVIGO Il maltempo è uno dei più grandi ostacoli per il funzionamento e la crescita delle aziende agricole. Negli ultimi anni i danni in agricoltura per maltempo sono aumentati: i tre avversari più temuti sono grandine, vento ed eccesso di pioggia, ma si deve ormai convivere con possibili eventi atmosferici come ripetute e ravvicinate trombe d'aria o bombe d'acqua dopo lunga siccità. Ed è proprio la prevenzione la strada che, da anni, sta promuovendo il Consorzio polesano di difesa di attività e produzioni agricole, abbreviato e meglio conosciuto con la dicitura Condifesa. Si tratta di un ente senza finalità di lucro che è stato costituito a seguito dell'istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura. In provincia di Rovigo il Condifesa conta 2mila soci, tutti agricoltori, ma provenienti da diverse associazioni di categoria. «Tutti gli agricoltori dovrebbero sentire la necessità di assicurarsi per la protezione delle colture e delle strutture spiega Pia Rovigatti, presidente del Condifesa Rovigo». Il consorzio opera con contratti di assicurazione agevolati tramite contributi pubblici e iniziative mutualistiche. Solo in Polesine nel 2019 il Condifesa ha assicurato un valore di 88.279.000 di euro. Proprio in questi giorni stanno arrivando ai soci assicurati i risarcimenti dei danni subiti quest'anno per complessivi 9,644 milioni di euro su un premio anticipato di 5,845 milioni di euro. Ma dall'analisi dei dati, nonostante le aziende agricole in provincia di Rovigo siano migliaia, solo 1.431 si assicurano tramite il Condifesa. «È un dato che ci fa riflettere spiega Rovigatti -, ma è importante aggiungere che chi inizia non può più farne a meno».

