ROVIGO Il circolo Amici dell'arte, per sensibilizzare all'arte pittorica i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie della città, ha indetto il concorso di pittura Artisti in erba. La prova si svolgerà nelle strade e nelle piazze del domenica 18 dalle 10 alle 18.30.

Ogni partecipante dovrà riprodurre, su un foglio da disegno formato A3, uno scorcio di Rovigo che susciti in lui particolari emozioni o ricordi, usando qualsiasi tecnica di disegno o pittura, a sua scelta. Gli elaborati dovranno essere consegnati alla sede del circolo, in piazza Garibaldi 31, entro le 19 dello stesso giorno.

I partecipanti, al momento dell'iscrizione, riceveranno dai referenti del circolo il foglio da disegno pre-timbrato da utilizzare, si dovranno munire autonomamente degli strumenti necessari per la realizzazione e potranno posizionarsi in un qualunque angolo della città.

Le opere verranno esaminate da una giuria che premierà i tre migliori lavori per ciascun ordine di scuola. Tutti gli elaborati consegnati verranno esposti nella mostra Artisti polesani allestita nei locali della Pescheria Nuova dal 22 al 27 ottobre, con orario 10-12 e 16.30-19. La premiazione avverrà in Pescheria domenica 25 ottobre alle 16.30.

La partecipazione è gratuita e le richieste dovranno pervenire alla segreteria del circolo entro lunedì 12 via e-mail o in sede specificando nome e cognome del partecipante, età, classe e scuola di appartenenza. Sarà possibile, entro la mattinata del giorno stesso del concorso, accogliere eventuali iscrizioni. I recapiti sono circolopolesanoarte@libero.it e cellulare 342/3569529, la sede è aperta il lunedì e venerdì dalle 10 alle 12. Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione in ricordo della manifestazione.

