L'INIZIATIVAROVIGO Un parco per tenere vivo il ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno nei tanti amici e nelle centinaia di studenti che ha formato, trasmettendo la gioiosa curiosità per il mondo. E un concerto per realizzare il parco. Domani alle 21 sarà il pattinodromo delle Rose a ospitare Musica per il parco di Renzo, il viaggio musicale per ricordare i viaggi di Renzo Previato, insegnante di inglese in varie scuole...