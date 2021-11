Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTAROVIGO Oltre un centinaio di magliette gialle, con la scritta verde Diritti al futuro, hanno invaso pacificamente le vie del centro storico cittadino, in occasione della Walk4Children. L'iniziativa di ieri mattina rientrava nei festeggiamenti per i 25 anni della cooperativa Il Raggio verde.Alle 9 appuntamento in piazza XX Settembre, sotto la maxi scritta gonfiabile della Uisp per Tutti. Partenza alle 9.15 percorrendo le piazze...