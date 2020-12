COMUNITÀ IN LUTTO

PORTO TOLLE «Non era soltanto un collega, era soprattutto un amico», a parlare è il dottor Vittorio Avventi, collega di Wilmer Boscolo, medico di base del Poliambulatorio di Porto Tolle, che è venuto a mancare a causa del Covid. «Abbiamo perso una persona che conosco da 37 anni continua Avventi -. Era qui da un paio di anni quando sono arrivato a prestare servizio. Wilmer è uno dei medici che si va aggiungere ai 250 dottori che sono morti da inizio pandemia. Tra l'altro, non mi aspetto grossi miglioramenti per il futuro considerato che siamo tra le categorie più a rischio essendo a contatto con i pazienti positivi».

ABNEGAZIONE

Il medico sottolinea l'abnegazione del collega: «Nonostante fosse a rischio per le patologie pregresse di cui era affetto non si è risparmiato neanche in questa emergenza». Tra le altre voci che si uniscono al cordoglio anche la vicesindaco Silvana Mantovani: «Era uno dei dottori storici del nostro paese. Viveva qui da tanti anni con la propria famiglia. Dispiace molto la sua perdita, così come quella degli altri compaesani che questo virus si è portato via negli ultimi mesi».

E aggiunge poi una riflessione proprio sul tema Covid-19: «Questa ennesima scomparsa che faccia da monito: non possiamo continuare ad abbassare la guardia. Mi auguro che i portotollesi capiscano che esistono delle persone fragili che vanno tutelate. Bisogna porre la massima attenzione perché con alcuni accorgimenti si potrebbero salvare delle vite». Dolore per questo lutto è espresso anche da Claudio Bellan che parla a nome dell'omonimo gruppo di opposizione: «Il Covid si è portato via una persona che ha dedicato la propria vita a curare gli altri. Il dottor Boscolo è stato uno dei medici più importanti della nostra comunità da tantissimi anni, soprattutto per Ca' Tiepolo, Donzella e Ca' Venier». Il professionista è ricordato dal capogruppo come un vero e proprio punto di riferimento per la popolazione dell'estremo Delta: «Ha curato diverse generazioni, sempre disponibile e competente. Io stesso, insieme alla mia famiglia, siamo stati assistiti per 40 anni e posso testimoniare per esperienza diretta la sua disponibilità e competenza sottolineando -. Se n'è andato un amico che mancherà alla nostra comunità».

CORDOGLIO UNANIME

Il pensiero va alla famiglia del medico, ma soprattutto alla consorte viene da Valerio Gibin, capogruppo di Progetto civico: «La moglie è stata una mia docente e ciò mi addolora ancora di più. È una morte che segna nel profondo Porto Tolle. Che il Covid si sia portato via una figura tanto importante per la nostra comunità deve farci riflettere su quanto sta accadendo in questo momento e tenere alta la guardia».

Anna Nani

