ROVIGO Dal 2021 addio alle auto nelle Zone a traffico limitato. Sarà consentito solo il carico e scarico a tempo limitato, i residenti e gli esercenti avranno a disposizioni aree a loro riservate per parcheggiare senza dovere ricorrere ai posti blu. L'assessore alla Mobilità Patrizio Bernardinello ha annunciato che con l'anno nuovo le cose cambieranno nel cuore del centro storico. Sono tante le auto sempre posteggiate in piazze e vie che dovrebbero essere libere dai mezzi a quattro ruote. Per questo motivo la rivoluzione partirà da piazza Merlin e pian piano proseguirà su tutto il centro, non appena sarà terminato il piano del traffico.

«L'intenzione della giunta è di procedere a un riordino degli accessi alla Ztl in maniera progressiva, liberandola dalle auto - spiega l'assessore - sarà un'operazione complessa, fatta in maniera progressiva, ma rivolta a rendere il centro città più sicuro per pedoni e ciclisti».

L'aspetto rilevante è che non sarà privato di un diritto al posto auto il residente o il commerciante che ha necessità di stare tra le piazze. «Individueremo le zone in cui potranno parcheggiare a ridosso dell'abitazione o dell'esercizio commerciale - precisa Bernardinello - partiremo da piazza Merlin, vie Cavour e X Luglio, poi proseguiremo in diverse zone della città».

Non è sbagliato definire questa operazione una rivoluzione considerando che negli anni, ogni volta che si è messo mano alla viabilità, i rodigini hanno poi fatto fatica a digerire le novità. In questo caso si tratta di mettere mano a una situazione che coinvolge un numero limitato di automobilisti e che servirà a far rispettare una normativa del codice della strada che negli altri capoluoghi da tempo ha regole e controlli ben più severi, si pensi a Verona o Padova. L'obiettivo non è altro che portare Rovigo al livello delle altre sorelle venete, realizzando un centro pedonale e sicuro, senza disagi a chi ha necessità di posteggiare l'auto vicino alla propria abitazione e che magari non può permettersi l'acquisto o l'affitto di un garage. Le misure ulteriori rispetto a piazza Merlin saranno adottate solo dopo una verifica della situazione, con il coinvolgimento dei componenti di maggioranza e opposizione, e della commissione consiliare.

