L'IDEA

ROVIGO Nasce Menti curiose, nuovo format di centro estivo. L'animazione prende vita grazie alla sinergia tra l'azienda agrituristica Valgrande e l'impresa sociale PolesineLab. Queste due importanti realtà collaborano in un campus nel quale si mescoleranno l'esperienza come fattoria didattica di Valgrande con quella di PolesineLab che propone nelle scuole laboratori creativi e sui temi delle scienze con i marchi CoopUp e La vita di Archimede.

«Collaboriamo per realizzare un centro estivo che avrà tutte le accortezze sanitarie e la possibilità di utilizzare gli spazi all'aperto della fattoria», spiega Alberto Faccioli di Valgrande. «Ci saranno diverse proposte di accoglienza, dalle 8 alle 17, con l'opportunità di fare la mezza giornata, di pranzare al sacco o in agriturismo - illustra Federico Paralovo di PolesineLab - e quindi con la possibilità di personalizzare il più possibile il servizio in base alle esigenze delle famiglie. Ci sarà, inoltre, un apposito servizio di trasporto che da Rovigo raggiunge la fattoria a Bagnolo di Po, per facilitare famiglie e giovani».

La proposta didattica prevede percorsi alla scoperta del ciclo produttivo di ciascuna coltivazione, la scoperta degli animali, i giochi dell'infanzia e della corte, i laboratori scientifici, di manualità, di educazione all'intraprendenza. Questo campus, unico nel suo genere, è dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e sarà proposto intanto per la settimana dal 15 al 19 giugno e quella successiva dal 22 al 26 giugno,«ma abbiamo l'intenzione di continuare anche in luglio - anticipano gli organizzatori - se ci saranno risposte positive dai ragazzi e dalle famiglie».

Per ulteriori informazioni e preiscrizioni: info@coopuprovigo.it.

Alessandro Garbo

