Un centro commerciale nell'ex Genio civile

IMMOBILIROVIGO Un misterioso investitore vuole acquistare l'ex Genio Civile e realizzarvi una o più attività commerciali. La notizia è emersa in Comune e pare che la persona in questione, sulla quale vige il silenzio sull'identità, rappresenti un fondo immobiliare interessato ad aprire un punto commerciale di pregio in un punto strategico della città.La vecchia sede del Genio civile, nel cuore del centro storico di Rovigo, con ingresso da corso del Popolo al civico 127 e affaccio su piazza Repubblica e via Umberto I, a un passo dalle...