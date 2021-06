Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CENTRO STORICOROVIGO Un'altra area degradata e in abbandono del centro, ossia l'ex caserma dei vigili del fuoco di via Donatoni, potrebbe presto vedere la tanto attesa riqualificazione. «In quell'area - ribadisce il sindaco Edoardo Gaffeo - non sorgerà di certo un parcheggio, come ipotizzato dall'opposizione. Ci troviamo nel mezzo del centro storico, dietro al Duomo. L'obiettivo di questa amministrazione non è portare le auto in centro, al...