Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOROVIGO «Quando una donna dice no, è no. Esattamente come lo dice un uomo». Giulia Zatta, la studentessa dell'istituto Viola-Marchesini che ieri, insieme al collega Pietro Maran, ha aperto nella sala consiliare di palazzo Celio l'incontro di presentazione del progetto Educazione al rispetto, ha ricordato che la parità di genere vale anche quando l'unica tutela che resta è il rifiuto. Allo stesso tempo, però, «perché la lotta...