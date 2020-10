SOLIDARIETÀ

ROVIGO Dopo l'esperienza dello scorso anno nell'itinerario verso Verona, seguendo il corso dell'Adige, la Polisportiva Granzette, dal 31 ottobre al 13 dicembre, promuove un nuovo progetto: 100 km con gli occhi del cuore, per coinvolgere cinque persone con disabilità della vista e i loro accompagnatori in un'esperienza di cammino lungo vari itinerari della nostra provincia, secondo un calendario di sette tappe. Le fermate porteranno a San Martino di Venezze, Rosolina, Polesine Camerini, Gavello, Adria, Arquà Polesine, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Lendinara.

LE FINALITÀ

«Gli obiettivi di questa proposta sono molteplici - afferma Francesco Verza, responsabile tecnico-organizzativo del progetto - superare il concetto di disabilità come condizione che impedisce di esprimere le proprie potenzialità; incentivare a tutti i livelli la pratica sportiva e l'attività fisica come momento di benessere individuale e relazionale; valorizzare i percorsi arginali, patrimonio storico e ambientale del nostro territorio; promuovere la pratica del nordic walking, attività sportiva adatta a tutti».

Promotori dell'evento sono la Polisportiva Dm Granzette, i distretti Lions della provincia di Rovigo, il Comitato provinciale dell'Uic (Unione italiana ciechi e ipovedenti) e il Comitato provinciale dell'Uisp (Unione Italia Sport Per tutti). La Provincia ha concesso il patrocinio, condividendo le finalità del progetto.

È stata poi inoltrata una richiesta di presenza formale ai sindaci dei punti di arrivo delle località interessate. I partecipanti svolgeranno il cammino nel pieno rispetto delle norme stabilite per l'emergenza sanitaria in atto.

