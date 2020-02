IMPRENDITORI AGRICOLI

ROVIGO Stefano Casalini, presidente di Confagricoltura Rovigo, scatta una fotografia sbiadita del territorio. Numeri allarmanti, alternati a timidi segnali di ripresa: «Il valore dei titoli Pac (Politica agricola comunitaria) assegnati supera i 29 milioni di euro. Nel 2019 ci sono 6.982 imprese iscritte al Registro Imprese attive nel settore primario (4.884 nel settore delle coltivazioni, allevamenti e silvicoltura per l'80% in forma di impresa individuale e solo una trentina le imprese coinvolte in contratti di rete; 2.098 nel settore della pesca e acquacoltura), con un calo per il solo settore agricolo del 2% rispetto all'anno precedente e del 31% rispetto al 2009, una flessione ben più contenuta rispetto al calo del 90% evidenziato nello stesso periodo in tutto il Veneto. Il primario rimane il settore numericamente più corposo del panorama rodigino, rappresentando il 29% delle imprese attive (10% industria, 13% costruzioni, 29% commercio trasporti e alberghi). Le imprese con manodopera dipendente erogano più di 540mila giornate di lavoro all'anno. Le colture maggiormente rappresentate sono quelle cerealicole, seguite da quelle industriali. Un cenno a parte merita la produzione del riso, che si sviluppa esclusivamente nel Delta e che ha ottenuto la certificazione Igp».

Casalini aggiunge altri dati al suo report: «Affiancato al settore cerealicolo, in particolare alla produzione del mais, e a quello della zootecnia, si sta sviluppando un comparto legato alle attività connesse all'agricoltura rappresentato dalla produzione di biogas. Attualmente ci sono 13 impianti. Un settore di attività agricola particolare e tipico del Delta del Po e areali limitrofi è quello dell'erba medica (6.733 ettari nel 2019), destinata per la maggior parte alla disidratazione industriale e in misura molto minore alla fienagione. L'ultima ristrutturazione del comparto saccarifero pianificata in ambito comunitario ha determinato la scomparsa di tutti gli zuccherifici in Polesine, con conseguente diminuzione degli ettari a coltura. La produzione della frutta è maggiormente rappresentata in Alto e Medio Polesine, con impianti che occupano una estensione globale di circa 1.700 ettari».

Il sottosegretario Andrea Martella ha evidenziato, durante il suo intervento al Censer, che «il Governo ha già stanziato 80 milioni di euro per i danni causati dalla cimice asiatica. Siamo pronti ancora a fronteggiare questa emergenza, ma chiediamo il sostegno dell'Unione europea e che venga fatta almeno una deroga all'utilizzo di alcuni trattamenti molecolari».

