Un autunno caldo aspettando Amazon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NODI DEL LAVOROROVIGO Con la ripresa delle attività economiche dopo la pausa estiva, tornano sotto i riflettori le vertenze nel territorio aperte in aziende grandi e piccole, e non solo. Diversa è la salute dei settori produttivi, anche se il Polesine dimostra di assorbire peggio le incertezze dell'economia nazionale, registrata dall'Istat con il calo del fatturato nell'industria italiana in giugno di mezzo punto percentuale, e in un quadro di stagnazione economica dove suona come un allarme l'aumento delle ore di cassa integrazione.IL...