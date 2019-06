«Un'auto scura, il sorpasso folle: salvi dopo esserci passati in mezzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAROVIGO C'è l'ombra delle corse clandestine a Rovigo dietro l'incidente accaduto in viale Porta Adige lunedì sera verso le 22, che ha visto coinvolto un furgone Peugeot, letteralmente volato nella scarpata del Ceresolo all'altezza della rotatoria che interseca via Merlin e via Calatafimi e che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per il guidatore e i tre figli che si trovavano sui sedili posteriori.Ieri è stato il diretto protagonista, il presidente del Rugby Stanghella Manilo Sarto, a ricostruire una dinamica che nelle...