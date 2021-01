Dal prossimo 7 gennaio, al ritorno a scuola con almeno il 75 per cento delle presenze, gli studenti del Paleocapa troveranno una nuova aula polivalente. Potrà essere utilizzata come laboratorio di robotica e grazie all'innovativo software e ai nuovi computer acquistati, anche come laboratorio linguistico. Inoltre, ospita postazioni per esercitarsi in attività di dibattito coordinato (debate) secondo la metodologia didattica che mette a confronto, per trovare argomentazioni adeguate e imparare la difficile arte dell'ascolto, gruppi di studenti che sostengono e controbattono gli argomenti dati dall'insegnante: il tutto secondo l'ottica di apertura e flessibilità mentale che al liceo scientifico di via De Gasperi si vuole sempre più caratterizzante il Paleocapa.

Dopo il lungo periodo di didattica a distanza che coinvolge tutti gli alunni delle scuole superiori, la bella sorpresa si materializza così: nell'aula polivalente lo spazio di lavoro è estremamente flessibile e potrà essere configurato, a seconda delle esigenze e delle attività, sfruttando l'arredamento con strutture mobili (tavoli, sedie, armadi e mobiletti sono tutti dotati di ruote) ed ergonomico. La postazione del docente, per esempio, si alza elettricamente per permettere al professore di lavorare in piedi e controllare visivamente il lavoro di tutta l'aula e operare al videoterminale a disposizione. Sono state acquistate anche quattro stazioni mobili di lavoro (stand up desk) in cui lo studente può usare il portatile o scrivere e studiare restando in piedi: se queste postazioni risulteranno pratiche, il liceo spera di implementarne presto la dotazione. Infine, è stato acquistato uno schermo interattivo smart che può colloquiare con 30 nuovi dispositivi mobili. I pc portatili al momento impiegati per la didattica interattiva digitale presto ritorneranno nelle disponibilità dell'aula. E due porte blindate garantiscono la sicurezza dell'aula polivalente.

Nicola Astolfi

