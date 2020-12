LA PROPOSTA

ROVIGO Lino Moda, operatore sanitario in pensione dell'ospedale di Adria, residente a Rovigo, si sta impegnando per la costituzione di un'associazione per l'assistenza e la valorizzazione della figura degli oepratori sociosanitari. Su Facebook è già operativa la pagina Avoss, il nome dell'associazione.

IL SETTORE

«Ho lavorato per quarant'anni in ospedale e per altri sei in una casa di riposo - spiega Lino Moda - in questi 46 anni ho svolto attività d'insegnamento sia agli infermieri che ai corsi per operatori sociosanitari (Oss), ho pubblicato su riviste scientifiche innumerevoli lavori di ricerca assistenziale e con il mio gruppo di lavoro ho ideato e attuato una nuova metodica educativa assistenziale, ricevendo premi in Italia e applicato come metodica in Inghilterra, Canada, Spagna e ovviamente in parti d'Italia».

Moda aggiunge che «chi ha avuto modo di seguire le mie lezioni, rivolte agli operatori sociosanitari, avrà sentito spesso che questa importante e insostituibile figura è meritevole di maggiore considerazione, in quanto protagonista del mondo assistenziale. Infermieri, psicologhe, educatrici e altri, si avvalgono infatti del sapere degli Oss, attingendo informazioni altrimenti mancanti, per effettuare il piano assistenziale. Allora perché non far riconoscere questa figura alla pari dei veri e propri professionisti? Perché non fare associazionismo?».

IL DESIDERIO

L'obiettivo di Moda, quindi, è di costituire un'associazione riconosciuta, no profit, valutata anche l'impossibilità attualmente di iscriversi e avere un albo professionale di categoria.

«Con un gruppo di Oss che condividono questa idea, siamo in contatto da tempo e abbiamo deciso di pubblicizzare questa idea per vedere, tutti insieme, di costituire questa associazione, che vuole essere un supporto, un servizio, un contributo, a migliorare una professione che mai come oggi, e sempre di più nel futuro, si sta dimostrando essenziale in ogni struttura sanitaria. Vogliamo impegnarci perché chi riveste questo ruolo, sia in grado in qualsiasi situazione di garantire un'assistenza migliorativa e qualificata, nei confronti di persone che si affidano alle cure degli Oss».

LA META FISSATA

Moda sottolinea che «partiamo da Rovigo, dal Polesine, per arrivare al Veneto, ma l'ambizioso traguardo è la costituzione di un'associazione nazionale che giorno dopo giorno, avvicini sempre più gli operatori, con il solo intento di garantire una migliore condizione di lavoro e sicuramente una miglior assistenza ai nostri assistiti».

