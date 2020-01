Un anno mirato a tutelare e far conoscere la natura

ASSOCIAZIONI

ROVIGO Tempo di stilare bilanci dell'attività svolta per l'associazione culturale Sagittaria, che opera nel campo naturalistica e che in questo filone ha portato a compimento molte e varie iniziative sia nell'ambito della ricerca scientifica e della raccolta dati, sia in quello della divulgazione al fine di sensibilizzare a un'attiva consapevolezza ambientale. Confermando e ampliando le collaborazioni con enti e associazioni, tra le quali Una Rovigo, Carabinieri Forestali, Ausf Padova, Consorzio di bonifica Delta del Po, Csv Rovigo, Le dune, Afv Morari-Valgrande, Società agricola Ca' Dolfin, Rce Rovigofotografia e altri ha raddoppiato il numero di iscritti, effettuando quasi 100 giornate sul campo, con impiego 65 volte di barche e natanti. Le raccolte dati, in cui è da tempo specialista, hanno interessato le più diverse specie del nostro territorio, con interesse a manifestazioni topiche, dal bramito del cervo al canto dell'allocco, dalle garzaie alle sterne nidificanti, dal daino agli uccelli acquatici svernanti, ai granchi blu, a squali, cetacei e tartarughe marine. Tra gli argomenti trattati per la divulgazione, centrali sono stati gli incontri sui cambiamenti climatici del ciclo In che terra viviamo, accanto alla conferenza sui boschi del Polesine tra passato e presente e la lezione su Andare per erbe. Lo sforzo divulgativo si è affidato ancora ad iniziative diverse quali Box Zero. Tuttamialacittà, da maggio a ottobre, la raccolta della plastica al Bacucco in febbraio, la presenza alla Fiera di ottobre, e ancora lo scouting per Mediaset e Rai 3. Senza dimenticare che costituisce un valido strumento d'informazione sul nostro territorio con il sito (www.sagittariarovigo.org) sistematicamente alimentato dalla pubblicazione di relazioni tecniche e tesi di laurea dei propri giovani soci o studenti affidati a Sagittaria dall'università di Padova per tirocinio e supporto alla ricerca. Per il 2020 l'associazione naturalistica ha già definito un'articolata proposta di lavoro che si augura di poter realizzare ampiamente con la collaborazione di soci e sostenitori: protezione delle nidificazioni sulle spiagge, attività ecoturistiche in Valle Ca' Pasta, gestione del verde urbano a Rovigo, aiuto nel recupero della fauna selvatica in difficoltà e altro.

Elisa Barion

