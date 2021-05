Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Da lunedì il San Luca ha ripreso anche la propria attività non Covid, mentre da ieri non c'è nessun letto occupato nella Terapia intensiva. Il reparto che più di ogni altro ha visto il volto più feroce del Covid oggi è vuoto. Purtroppo coincide con un lutto, il 521. in totale, l'undicesimo di maggio. Lo scorso anno, dopo la prima ondata, la Terapia intensiva si era svuotata l'11 maggio, a conferma di come anche la stagionalità possa...