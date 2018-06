Un altro bar oppure un parcheggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTERNATIVEROVIGO Un parcheggio o un altro bar gelateria. Sono queste le due opzioni che il Comune sta valutando, dopo la decisione di non rinnovare all'attuale gelateria la concessione di occupazione del suolo pubblico. Secondo la legge, dopo la scadenza del 14 giugno, Vettorato e Zago non possono vantare alcun diritto di proroga, prelazione o di avviamento dell'attività. la loro concessione non è più rinnovabile. E il Comune ha fatto sapere che non intende mettersi al tavolo con i titolari per trovare una soluzione. Lo stesso sindaco...