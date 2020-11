LA PANDEMIA

ROVIGO Ancora una morte. E una nuova ondata da 126 nuove positività che porta il totale dei contagiati in Polesine dallo scorso febbraio a lambire quota tremila, 2.979, e le persone individuate come attualmente positive a poco meno di duemila, 1.994. Ovvero, di tutti i contagi registrati in Polesine fra prima e seconda ondata, due terzi sono positivi in questo momento. Questo per dare la misura di come siano giorni particolarmente difficili dal punto di vista del contenimento dell'epidemia, tant'è vero che sono 2.942 le persone in isolamento domiciliare in tutta la provincia, uno ogni 79 residenti.

Il dato più doloroso, inevitabilmente, è quello della settantaduesima morte con Covid fra i residenti in Polesine. Con il numero dei decessi avvenuti da settembre in poi che ha eguagliato quello che si era registrato nella prima ondata. A spegnersi un 84enne altopolesano, che era stato subito ricoverato in Malattie infettive a Rovigo al momento della scoperta della positività e che era stato poi trasferito in Area medica Covid a Trecenta.

CASE DI RIPOSO

A suscitare maggiori preoccupazioni, tuttavia, è il riscontro di altre 14 positività nell'ambito delle strutture residenziali. E in particolare, dei 10 contagi che sono emersi fra gli ospiti della casa di riposo La Rosa dei venti di Rosolina, dove erano già emerse delle positività, ma solo fra gli operatori, tre quelli attualmente positivi. Invece diventa la terza struttura teatro di un focolaio interno che interessi anche gli ospiti.

Due nuovi contagi sono emersi fra gli ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, proprio la struttura più colpita, dove in totale al momento risultano 52 ospiti positivi e 3 operatori. Fra le nuove positività, anche quella di un secondo operatore della Casa albergo di Lendinara e quella del terzo operatore della casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta. La terza struttura teatro di un focolaio interno è la Casa Sacra Famiglia di Fratta, già colpita anche la scorsa primavera, dove risultano positivi 24 ospiti e 13 operatori. Dal punto di vista ospedaliero resta stabile a 108 il numero delle persone ricoverate e di 14 in terapia intensiva, per effetto del ricambio fra dimessi e nuovi ingressi, fra i quali anche quello di una ragazza di appena 27 anni, residente in Basso Polesine, che si è presentata al Pronto soccorso con difficoltà respiratorie, venendo così ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo.

Questi dati sembrerebbero far pensare a un'improvvisa recrudescenza del virus, ma per quanto riguarda il numero delle nuove positività, il dato risente del disguido che aveva impedito, martedì, di conteggiare i contagi accertati con tampone rapido, slittati al bollettino successivo. E 75 delle 126 nuove positività sono emerse proprio da test antigenici. Del gruppo delle nuove positività, 40 sono state scoperte in persone che erano già in isolamento domiciliare perché individuati come contatti di persone positive grazie all'attività di tracciamento del Sisp.

L'INCIDENZA

Dal punto di vista statistico, la prevalenza in Polesine, vale a dire il totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione, è pari all'1,25%, mentre l'incidenza degli ultimi 7 giorni, il valore che misura il rapporto fra nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate, è pari al 5,95%. Ben 24 sono state le nuove guarigioni riscontrate ieri, che fanno salire a 915 il totale in Polesine da inizio epidemia. Due delle positività di giornata sono emerse in ambito scolastico, fra due bambini della scuola dell'infanzia di Fratta, sottoposti a screening dopo che era stata scoperta una prima positività. Tutte negative le altre batterie di tamponi eseguite dalle Usca nelle altre scuole interessate da singole positività.

