L'EPIDEMIA

ROVIGO Il Covid fa un'altra vittima in Polesine, un 70enne residente in un Comune mediopolesano, che era arrivato già in gravi condizioni al pronto soccorso, tanto da essere ricoverato direttamente in terapia intensiva a Trecenta, dove si è spento lunedì. Si tratta della 71esima morte con Covid fra residenti in Polesine, la 35esima della seconda ondata. Sono invece 43 le nuove positività emerse, un numero tutto sommato contenuto rispetto ai picchi dei giorni scorsi, con il record toccato sabato con ben 170 nuovi contagi accertati, anche se nel conteggio di ieri sono state inserite solo le positività dei tamponi molecolari, quindi il dato ha comunque un valore relativo. Anche se conferma la tendenza all'appiattimento della curva di crescita, che continua a salire, ma con una ripidità inferiore rispetto a quella, impressionante, della seconda metà di ottobre e dei primi giorni di novembre.

CURVA IN CALO

Fra l'altro anche ieri, delle 43 persone risultate positive, 12 si trovavano già in isolamento domiciliare perché individuate dal Sisp come contatti di persone positive nell'ambito della preziosa attività di tracciamento. La cui incisività è testimoniata anche dal numero delle persone che si trovano in questo momento in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, 2.936. Praticamente un polesano ogni 79. Sono invece 1.892 i residenti in provincia attualmente positivi, una crescita mitigata dalle 6 nuove guarigioni, che fanno seguito alle ben 77 di lunedì, il numero più alto mai registrato prima. In totale il numero dei guariti è arrivato a 891 a fronte delle 2.853 positività complessivamente accertate dall'inizio dell'epidemia.

I RICOVERI

Per quanto riguarda il dato più significativo dal punto di vista della criticità della situazione, quello dei ricoveri, la situazione è sostanzialmente stazionaria, anche se i posti letto occupati da pazienti Covid passano da 107 a 108 e, nonostante il decesso, restano 14 quelli occupati nella Terapia intensiva del San Luca, dove è stata ricoverata d'urgenza una 71enne mediopolesana che si è presentata al pronto soccorso con una grave crisi respiratoria. Sono, invece, 85 i pazienti ricoverati nell'Area medica e subintensiva dell'ospedale di Trecenta, mentre altri 9 pazienti si trovano nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Le continue oscillazioni, che si bilanciano nel computo complessivo, sono dovute prevalentemente alle dimissioni di pazienti che migliorano e vengono posti in isolamento domiciliare, due anche ieri, e di pazienti che, invece, proprio dall'isolamento domiciliare vengono ricoverati per il peggioramento delle condizioni dal punto di vista respiratorio, due anche i casi di questo tipo nella giornata di ieri. Tuttavia, anche se si tratta di numeri consistenti, dal punto di vista degli spazi l'Ulss Polesana non sembra avere particolari difficoltà, avendo a disposizione, oltre a tutto il quarto piano del San Luca già allestito, dove i posti letto totali sono 100, anche altri 100 posti al terzo piano, che in questo momento, con il blocco dei ricoveri ordinari, è completamente vuoto.

CASE DI RIPOSO

Ieri sul delicato fronte della residenzialità non sono emerse nuove positività e resta quindi stazionario il quadro che vede due strutture, la casa di riposo La Residence di Ficarolo e la Casa Sacra Famiglia di Fratta, interessate da due focolai, rispettivamente con 50 ospiti e 5 operatori e con 24 ospiti e 13 operatori che risultano positivi. In tutto, 74 ospiti su una platea complessiva di 2.566 ospiti di tutte le strutture polesane. Sono, invece, 36 gli operatori complessivamente positivi, in 12 strutture, su un totale di 2.233 lavoratori.

LE SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole, invece, sono emerse altre positività anche ieri in quattro bambini dagli screening eseguiti dalle Usca dopo i casi che avevano già interessato le scuole: una alla materna Gregnanin di Adria, due alla elementare Pascoli di Adria e una alla elementare Giovanni XXIII di Rovigo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

