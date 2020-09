Si allunga la catena di morti fra gli ex pazienti della Casa di Cura di Porto Viro: ieri si è spento infatti un 79enne bassopolesano, che, spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, «era stato ricoverato a Porto Viro a causa di una serie di patologie: dopo il riscontro di positività era stato trasferito a Trecenta, dove era stata ricoverato in Terapia intensiva Covid in gravi condizioni. È deceduto nonostante l'uso delle terapie più avanzate compreso il plasma iperimmune». È il sesto paziente spentosi in una settimana fra i 23 contagiati nell'ambito del focolaio scoppiato nella struttura portovirese, che ha interessato anche 15 operatori. Si tratta della 42esima morte di un polesano positivo al virus. A far risuonare un ulteriore campanello d'allarme, la positività di una operatrice non sanitaria del centro anziani Villa Resemini di Stienta, emersa ieri insieme a quelle di un 62enne e di una 31enne altopolesani, asintomatici, e di un 48enne, sempre altopolesano, che ha invece eseguito il tampone per la comparsa di sintomi. Al momento, 459 le persone in isolamento domiciliare, 108 quelle attualmente positive. Sono, invece, 20 i ricoverati, uno in Terapia intensiva. Nel frattempo, oltre a due nuove guarigioni, anche una notizia rassicurante: tutti i bambini e gli operatori del nido comunale di Porto Viro, dove era emersa la positività di una bambina, sono risultati negativi.

