Un'altra ibrida per la Polizia Locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA LOCALEROVIGO Lunedì è stata consegnata una nuova Toyota Auris al comando della Polizia Locale di Rovigo. È il secondo mezzo che arriva in pochi giorni ai vigili di Giovanni Tesoro e replica in tutto e per tutto l'altra Auris già presentata dal sindaco Bergamin ad inizio mese. L'acquisto del nuovo veicolo è stato possibile grazie alle risorse messe a bilancio da parte del Comune nelle scorse settimane.«È un importante incremento degli strumenti a disposizione dei nostri uomini per svolgere al meglio e in sicurezza il loro lavoro ...