Un'alleanza per la formazione tra Tmb e l'Itis Viola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AZIENDE E SCUOLAROVIGO Se trovare lavoro è difficile, per alcune aziende il difficile è trovare periti e ingegneri. Per questo, anche strumenti come il nuovo simulatore Cnc Fanuc che l'Itis Viola Marchesini di Rovigo ha acquistato grazie al contributo della Tmb, possono dare agli studenti competenze da sommare ai programmi scolastici, per essere domani tra i profili professionali più richiesti. Nella scuola rodigina è iniziato infatti un nuovo percorso nella programmazione del Laboratorio Cad-Cam del dipartimento di Meccanica-Meccatronica,...