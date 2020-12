ROSOLINA

Ha un significato particolare quest'anno l'albero di Natale allestito nell'atrio del municipio. «L'emergenza Covid-19 ha impedito gli eventi e manifestazioni messe in calendario -spiega l'assessore alle Pari opportunità Alessia Zaninello- così abbiamo affidato simbolicamente all'albero di Natale tutte le istanze. Un modo per rappresentare fisicamente tutti i diritti di genere che sosteniamo e, nel contempo, dare un segno di luce per il futuro». L'albero è stato decorato con un centinaio di palline multistrato di pioppo in cui è stato inciso il logo delle pari opportunità. Una di queste palline è stata appesa anche all'albero del turista che campeggia in piazza San Giorgio a Rosolina Mare, perché le pari opportunità e il sostegno ai diritti di genere ben si sposano con la cultura dell'accoglienza che fa di Rosolina Mare una meta turistica di rilievo nazionale e internazionale. Nella piazza prospiciente, invece, il grande abete bianco arrivato da Donta di Cadore, è stata l'occasione per rinnovare l'amicizia tra le due comunità, dopo che il comune bellunese era stato investito da intense precipitazioni nevose che avevano creato notevoli problemi.

Enrico Garbin

