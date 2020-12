IL RICORDO

ROVIGO Giacomo Magaraggia è scomparso improvvisamente il 30 ottobre. Aveva appena 34 anni e la sua morte ha lasciato un segno profondo in città. E la sua grande generosità ha continuato ancora a diffondere i suoi effetti. Direttamente, come donatore di organi. In particolare le sue cornee, offrendo così ad altri la possibilità di vedere attraverso i suoi occhi e di comprendere quanto grande sia stato il suo altruismo. Ma anche indirettamente, perché i suoi numerosi amici hanno raccolto, in suo ricordo, una importante somma di denaro fatta pervenire all'Admo, l'Associazione donatori di midollo osseo di Ferrara, alla quale si è sommata quella di colleghi, conoscenti e familiari. Una forma di grande solidarietà e affetto che ha contribuito a rendere meno straziante l'improvviso dolore che ha colpito la famiglia. A indicare la strada era stato lui stesso, come organizzatore di un torneo goliardico, il Memorial Tony A., nato quasi per burla nel 2010, che ogni anno ha raccolto somme consistenti poi donate proprio all'Admo. Nel 2010 erano stati mille euro. La responsabile dell'associazione ferrarese, Maria Teresa Grappa, appresa la dolorosa notizia, aveva subito inviato agli altri organizzatori un messaggio che testimonia ulteriormente la sua scanzonata bontà: «Giacomo insieme a voi, con grande passione e generosità, ha fatto tantissimo per l'Admo. Avete contribuito all'aumento dei nuovi donatori di midollo. Avete devoluto ogni anno l'intero ricavato a favore di Admo che ha utilizzato questi fondi per l'iscrizione e prelievo con kit salivare di tanti giovani anche di Rovigo. Ricordo anche la sua simpatia e ironia quando raccontava come si erano svolte le partite del torneo. Abbiamo perso un ragazzo straordinario e ci mancherà tantissimo». L'Admo ha voluto donare una targa ai familiari, il padre Roberto, la madre Lucia Picanza e il fratello Alberto, che hanno ricordato Giacomo, nel trigesimo della morte, con una messa nella chiesa parrocchiale di Badia, celebrata da don Diego Pisani durante la celebrazione di una messa svoltasi nella chiesa parrocchiale di Badia Polesine. Proprio i familiari di Giacomo hanno mandato un messaggio per esprimere il desiderio di ringraziare le innumerevoli persone che hanno dimostrato e dimostrano vicinanza e affetto.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA