Un' associazione benefica che si occupa di cani e gatti, ma in generale anche di animali abbandonati, lancia un appello per aiutare le persone ricoverate a causa del Covid-19 o che sono in isolamento, per accudire i loro animali, facendo anche la spesa di cibo e medicinali. «In considerazione di questo periodo difficile per tutti, compresi i nostri piccoli angeli domestici, l'associazione Cuore animale e natura Odv si rende disponibile ad aiutare gli animali di chi viene ricoverato per Covid o subisce la quarantena - spiega la presidente della neonata associazione, Cinzia Secchierollo - Ci offriamo di consegnare cibo, medicinali, accudire i gatti e di fare uscire i cani e, se è il caso, dare ospitalità. Chiediamo a tutte le associazioni di volontariato che operano sulle ambulanze, alla Protezione civile, ai servizi veterinari e alle Asl di riferirsi alla nostra associazione per queste emergenze. Il numero è 348.5196541». Cuore Animale e Natura Odv è un'associazione fatta di volontariato, dedizione e grande impegno a favore di cani e gatti abbandonati. Il gruppo è nato dopo che quattro amiche si sono incontrate e hanno iniziato a parlare delle rispettive attività a sostegno degli animali. Una grande passione e un grande amore che ogni giorno le spinge, da volontarie, a impegnarsi per la richiesta di fondi. «L'obiettivo è sia quello di condividere gli sforzi per fronteggiare al meglio le diverse problematiche, con il desiderio di avviare un percorso inclusivo e innovativo, capace di valorizzare al massimo la collaborazione e l'aiuto tra i volontari», conclude la Secchierollo, che è riuscita a mettere insieme un gruppo attivo e volenteroso e confida nell'aiuto della cittadinanza rodigina per far crescere l'attività.

