ECONOMIA

ROVIGO Oltre un terzo dei lavoratori fermo a casa, i soldi della cassa integrazione anticipati dalle aziende, gli aiuti promessi dallo Stato che devono ancora arrivare. Confindustria Venezia-Rovigo lamenta numerosi problemi, gli effetti della pandemia sanitaria dureranno per mesi. Il conto da pagare, probabilmente, arriverà in autunno, quando non ci sarà più la cassa integrazione.

LA RIPRESA

Al momento le aziende polesane resistono e hanno ripreso a lavorare, ma il 35% dei dipendenti è ancora a casa. E la ripresa vera e propria si allontana. Secondo gli ultimi dati diffusi da Confindustria Venezia-Rovigo, aggiornati a lunedì 22 giugno, ha ripreso servizio solo il 65,74% dei lavoratori, delle quasi 400 aziende legate appunto all'organizzazione imprenditoriale. Il vicepresidente Gian Michele Gambato, polesano, analizza il report: «Il ricorso alla cassa integrazione rimane elevato: l'unica vicenda complicata e da seguire con attenzione riguarda la Socotherm di Adria, le altre non sembrano presentare sentori di crisi aziendale. L'attività però non è ripresa a piano regime, a casa è rimasto il 35% del personale».

LAVORO AD AGOSTO

Dopo aver effettuato una rapida ricognizione tra le venti aziende più grosse associate a Confindustria, c'è solo una realtà che, per agosto, ha già deciso di tenere aperti i cancelli della fabbrica e continuare la produzione: «Tolte le attività storiche che lavorano a ciclo continuo e non si fermano - spiega Gambato -, l'unica azienda che lavorerà ad agosto è la MeterSit, ma in un solo segmento della produzione, che interessa una cinquantina di lavoratori. E' già stato trovato l'accordo sindacale con i dipendenti».

Lo stabilimento si trova a Rovigo, in via Achille Grandi, nella zona industriale vicino al casello autostradale. Nel capoluogo sono presenti un centro tecnologico per la pressofusione e le lavorazioni meccaniche dell'alluminio, produzione di sensori a gas e valvole. L'azienda è leader in Italia e in Europa nel settore di valvole e contatori del gas.

ATTESA PER LA CIG

Gravi ritardo dello Stato, anche in provincia di Rovigo, per liquidare i soldi degli ammortizzatori sociali: «Molte aziende rodigine hanno dovuto anticipare i fondi per i dipendenti. E' un problema emerso, purtroppo, a livello nazionale» ricorda il numero due di Confindustria Venezia-Rovigo. La cassa integrazione in deroga si esaurirà entro settembre. Ne è consapevole lo stesso Gambato: «Gli strumenti straordinari di sostegno ai lavoratori termineranno dopo l'estate: ora il Paese è anestetizzato dalla cassa. E dal 17 agosto verrà meno il blocco dei licenziamenti. Speriamo non ci siano effetti effetti negativi, ma i dati sui consumi vanno male. Nel primo semestre, ad esempio, il turismo ha registrato una perdita stimata attorno al 50%». Il vicepresidente di Confindustria Venezia-Rovigo torna in pressing sulla politica: «Chiediamo concretezza, finora il Governo si è fermato agli annunci. Pochi giorni fa abbiamo incontrato delle aziende a Occhiobello, è emerso il solito problema del credito non erogato. Mancano le linee-guida sullo sblocco delle opere pubbliche e su come mettere in moto i nuovi investimenti. Avevamo chiesto di accelerare sul fronte delle risorse, ma finora i crediti erogati, corrispondono a numeri esigui, cifre da prefisso telefonico. L'altro tema da analizzare era il pagamento della Pubblica amministrazioni e le eventuali compensazioni, ma le richieste al momento sono state rigettate. Vediamo cosa succederà a Roma dopo gli Stati generali, terminati da pochi giorni. Da quello che sappiamo, anche le forze della maggioranza stanno facendo pressioni al Governo per passare finalmente dalle parole ai fatti. Rimaniamo in attesa, inoltre, che venga pubblicato il Decreto Semplificazioni. Tra le proposte emerse rientra anche il taglio dell'Iva. Le volontà e i desideri del Governo sono tanti- conclude Gambato, ma gli atti concreti al momento deludono».

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA