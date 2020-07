L'OMAGGIO ALLE VITTIME

ROVIGO Una giornata speciale per ricordare una persona amata dalla comunità di Canaro. Domani alle 11 agli impianti sportivi del paese si terrà l'evento Ricordando Gabriele, dedicato alla memoria del compianto Gabriele Garbellini, vittima del Covid-19. Il 69enne è scomparso lo scorso 17 aprile, stroncato dal Coronavirus. L'uomo era un grande appassionato di musica e per anni era stato punto di riferimento nel volontariato locale. Alla cerimonia di domani interverranno, oltre alle autorità locali, la moglie Daniela, i figli Paolo ed Elena, la nipote Sara. Il sindaco di Canaro Nicola Garbellini ha accolto con favore l'iniziativa dell'Aeroclub Rovigo: «I soci hanno avuto questa bellissima idea per ricordare Gabriele: almeno sei ultraleggeri sorvoleranno il territorio e ci sarà qualche sorpresa tricolore da ammirare con il naso all'insù. Una cerimonia molto contenuta e che si terrà nel rispetto delle regole per l'emergenza sanitaria: sarà presente anche Renzo Marangon, presidente dell'Aeroclub Baldi di Rovigo, e all'iniziativa parteciperà l'Aviosuperficie Stella di Fiesso Umbertiano».

APPASSIONATO DI VOLO

Gabriele Garbellini era stato tra i padri fondatori del volo in deltaplano nella provincia di Rovigo. Il pensionato inoltre per anni aveva diretto la corale parrocchiale della chiesa di Santa Sofia di Canaro. Canaro ha versato lacrime anche per Dina Lanzoni, che a 94 anni aveva avuto la forza e la tenacia di combattere per quasi tre mesi contro il Covid-19. Il suo fisico, piegato dagli acciacchi, lo scorso 17 giugno si è arreso per uno scompenso cardiaco che si è abbattuto su un fisico già debilitato dal virus. Una procedura necessaria, ma i parenti hanno dovuto scontrarsi con le rigide regole imposte dall'emergenza sanitaria e hanno dovuto attendere due settimane per la sepoltura della donna. Le ceneri sono state tumulate mercoledì in cimitero a Canaro, seguite da una breve benedizione del parroco don Mario Turatti. Sono parole di commozione quelle della nipote Silvia Frigato, che ricorda nonna Dina e nonno Mario Allegro, maresciallo a Canaro, scomparso da molti anni: «Da quando sono nata, mi avete sempre tenuta per mano. Oggi, cara nonna, ero io a tenerti stretta. È stato straziante tenerti tra le mie braccia per l'ultima volta, chiusa in quell'urna così gelida e così anonima, sapendo che adesso non saremo mai più insieme. Ho però avuto l'onore di essere stata io ad accompagnarti nei tuoi ultimi minuti tra noi, anche se avrei preferito continuare a tenerti la mano e a vederti ancora per un bel po'. Dai miei pensieri e dal mio cuore, non ne uscirete mai e poi mai. Adesso siete finalmente di nuovo insieme anche se lassù e non qui con noi. Proteggeteci e continuate a guidarmi anche da lassù, come avete sempre fatto quando eravate qui. Ciao nonni, ciao angeli miei». Sabato 11 luglio alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia, verrà celebrata una messa commemorativa in ricordo dell'anziana.

Alessandro Garbo

