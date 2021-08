Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

METEOROVIGO Ultimo colpo di coda dell'ondata luciferina di caldo, che lunedì potrebbe volgere al termine. Tuttavia, nonostante l'afa estrema, l'Ulss chiarisce che per ora non si sono registrati ricoveri connessi, anche se qualche anziano ha lamentato sintomi di disidratazione, dovuti anche al fatto che con l'avanzare dell'età, si percepisce meno il senso di sete. In ogni caso, il Piano di emergenza caldo, attivo fino a settembre, sembra...